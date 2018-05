Jeffrey y Omir volverán a verse las caras

lunes 28 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

La pelea estelar de la función boxística lo encabezarán los panameños Jeffrey Rosales y Omir Rodríguez

PLEITO. Los boxeadores que estarán viendo acción en la velada ‘Midiendo Fuerzas' se volverán a verse las caras de nuevo hoy, cuando se realizará la última conferencia de prensa previo a su combate que sostendrán este jueves 31 de mayo en el Fan tastic Casino de Albrook Mall.

La pelea estelar de la función boxística lo encabezarán los panameños Jeffrey Rosales y Omir Rodríguez. El duelo esta pactado en 147 libras y 8 asaltos.

El pasado sábado, en el prepesaje y el examen médico ambos peleadores mostraron que anda en excelente condiciones físicas para esta contienda.

Rosales pesó 154 libras, presión 120/80 y pulso de 56, mientras Rodríguez registró 152 libras, presión 120/80 y pulso de 70.

‘Estoy trabajando fuerte desde hace varios meses ya que estuve peleando en Europa y me he mantenido entrenando desde que llegue a Panamá. Yo he peleado con los mejores del patio y solo me falta Omir a quien le dare una puñera el 31', disparó Rosales.

Mientras que Omir solo manifestó que nunca menospreciará a su rival, pero él prefiere hablar arriba del tinglado.

Otro que también estará viendo acción el invicto capitalino Rafael ‘El General' Pedroza, quien se medirá al chiricano Felix Montenegro, en 122 libras y 6 asaltos.

Oliver Meza realizará su segundo combate como profesional ante Ricardo Rodríguez en 154 libras y 4 asaltos.

En tanto, Francisco Pachay tendrá otra dura prueba ante el veterano José Luis Calvo en 118 libras y 6 asaltos.

==162==========

PESO

147

Libras será la pelea entre Jeffrey Rosales y Omir Rodríguez