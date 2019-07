James vuelve a entrenarse con el Real Madrid dos años después

lunes 29 de julio de 2019 - 12:03 p.m.

James no se entrenaba con el equipo desde el 2 de junio de 2017, un día antes de la final de la Champions League de Cardiff

El colombiano James Rodríguez regresó, dos años después, a los entrenamientos con el Real Madrid tras su cesión al Bayern Múnich, que tenía una opción de compra sobre el jugador pero no la ha ejercido, a petición del propio James.



Fue una sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Real Madrid. El club, en su página oficial se refiere al colombiano en estos términos: "Casemiro, James y Militão iniciaron la pretemporada. Los tres completaron el calentamiento con el grupo y después hicieron carrera continua y trabajo específico con balón".



James no se entrenaba con el equipo desde el 2 de junio de 2017, un día antes de la final de la Champions League de Cardiff, en la que el Real Madrid obtuvo su duodécimo título al vencer por 4-1 al Juventus italiano.



El colombiano tuvo que presenciar aquella final desde el banquillo, pues Zinedine Zidane no contó con él. James se fue cedido al Bayern Múnich, del que ahora regresa con el futuro en el aire.



En los rumores del mercado veraniego de fichajes se ha hablado de que James podría recalar en el Atlético de Madrid y en el Nápoles italiano, entre otros, pero tampoco se descarta que continúe en el equipo al que pertenece.



El Real Madrid se sometió este lunes a un entrenamiento a puerta cerrada "exigente", según la página oficial del club, antes de viajar a Múnich para enfrentarse este martes al Tottenham inglés en la Audi Cup, después de la gira por Canadá y Estados Unidos, que concluyó el viernes con una severa derrota (7-3) frente al Atlético de Madrid.



El Real Madrid jugará este martes contra el Tottenham a las 18.00 horas en el Allianz Arena de Múnich. Dos horas después, la otra semifinal del torneo enfrentará al Bayern Múnich con el Fenerbahce turco.