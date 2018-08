Jaime Penedo anuncia su retiro oficial de la selección de Panamá

jueves 16 de agosto de 2018 - 2:42 p.m.

El arquero Jaime Penedo, señaló hoy en redes sociales su retiro oficial de la selección nacional de fútbol de Panamá.

Sus seguidores agradecen su sacrificio dedicación a la 'sele' y su reciente participación en la Copa Mundial de fútbol en Rusia.

"Fue un completo honor representarte, eres y serás siempre mi mayor orgullo. Agradezco a cada persona con quien compartí a lo largo de este camino: técnicos, trabajadores y por supuesto a mis compañeros en el equipo nacional", escribió.

"Desde ahora te veré desde afuera, no solo eres una camiseta, eres el orgullo de un país, la alegría, la tristeza y el sueño latente de un pueblo que te quiere ver triunfar siempre. A todo Panamá gracias, me siento muy honrado por todo su cariño y respeto, es imposible plasmar todo mi agradecimiento y aprecio en estas líneas, he pasado junto a ustedes momentos únicos e irrepetibles".

"Me despido de ti y de toda esa afición que te ama".

Participación

Copa Centroamericana ⁃ Campeón 2009 ⁃ Sub campeón 2007 ⁃ Tercer lugar 2011 - 2014 ⁃ 2 Guantes de Oro 2011 - 2014.

Copa Oro ⁃ Sub campeón 2005 - 2013 ⁃ Tercer lugar 2015 ⁃ 2 Guantes de Oro 2005 - 2013

Clasificación Copa América Centenario USA 2016. Clasificación Copa del Mundo Russia 2018 - Top Saves WC Russia 2018. Nro. 20/40 ( fifa.com)

Prov. 15:33

Mensaje de sus seguidores

"Grande Jaime por todo tu legado dentro y fuera de la cancha". aaregueira

"Gracias penedo por tantas alegria grande jaime". iglesias4839

"Gracias por todos los goles detenidos y todas las emociones vividas en cada partido". r_yero05

"Leer este post y recordar cada uno de esos partidos, desde 2004 que comencé a seguir los partidos. Me alegra ver todo lo que ha crecido el fútbol Panameño! Verte en la portería, me animó a disfrutar la posición de arquero. Grande!!! Te agradezco por tantas alegrías!!". mansama18Jaime!