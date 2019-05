Invicto con las demandas

sábado 4 de mayo de 2019 - 12:01 a.m.

Boris Alfaro ha ganado dos demandas ante FIFA: ante The Strongest y ahora ante San José de Orocú

Boris Alfaro no se deja. Pelea por lo suyo y ya ha ganado dos demandas elevadas a FIFA. La primera fue en el 2018 ante The Strongest y hace unos días le ganó otra a San José de Orocú. Ambos equipos bolivianos no le cumplieron económicamente al delantero panameño.

‘La de The Strongest la ganó, pero ellos pagaron rá pidamente. Esto evitó que le quitaran puntos. La de San José también la ganó, pero el club demoró en pagarle. Esto hizo que la FIFA le exigiera a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que le quitara 3 puntos en el campeonato bolivia no', explicó a este medio Ricardo Grueso, representante de Alfaro y dueño de RG Football Agency (agencia de representación de jugadores).

San José le debía más de 18 mil dólares a Boris Alfaro, que jugó en el club orureño en el segundo semestre del 2016. Incluso estuvieron cerca de bajar a Segunda División por pasarse del plazo que dio FIFA.

‘Gracias a Dios todo se resolvió. Es duro cuando no te pagan. En ese momento el equipo pasaba una situación difícil, pero la deuda quedó', expresó Boris Alfaro a El Siglo.

El delantero del Costa del Este FC en la LPF, actualmente tiene un restaurante de mariscos ubicado en el Mercado del Marisco, en la ciudad de Panamá.

Su futuro estaría nuevamente en el fútbol internacional.

Boris Alfaro ha jugado en Moldavia, Venezuela y Perú.