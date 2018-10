¡INDIGNADO!

miércoles 31 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

Armando Cooper pide sus papeles para marcharse del club, tras episodio de racismo

POLÉMICA

Armando Cooper (30 años) fue víctima de insultos racistas y escupitajos en pleno año 2018 por parte de miembros de la barra brava del Dinamo Bucarest. Esto fue la noche del lunes 29 de octubre en partido de la Primera División de Rumania ante Concordia (0-0).

Esta agresión de los aficionados, más el poco apoyo del director técnico Mircea Rednic, hizo que el volante colonense presentara ayer 31 de octubre su renuncia al Dinamo Bucarest, al igual que su compañero y compatriota Jaime Penedo (portero de 37 años).

‘Los hinchas tienen derecho a estar molesto (se refería a los resultados). Cooper solicitó la rescisión del contrato anoche. Estaba molesto por el incidente, pero cambió de opinión. Penedo no se trata de pedir la terminación o querer irse. Necesito a ambos. Nadie se va hasta el invierno', dijo Mircea Rednic, DT del Dinamo a Telekom.

Por otro lado, Penedo escribió en su cuenta de Instagram @jaimepenedo: ‘Juntos como uno'.

En la publicación sale con Cooper en una foto.

‘Traté de convencerlo de que no rescindiera su contrato. Mi consejo es que se centre en el fútbol porque tiene talento. Veremos qué ocurrirá en el futuro, pero ahora tenemos que centrarnos en el juego. Lo apoyo, pero lo que sucedió ayer me tiene muy triste. La decepción es muy grande. No estoy acostumbrado a ver esto, ni el Dinamo está acostumbrado a esta posición', dijo Penedo a la prensa rumana.

El presidente del equipo pidió disculpas. Alexandru David conversó con Telekomsport.

‘No te vayas, no hay problema. Entiendo la sulfuración de los simpatizantes. Es lamentable y no podemos tolerar incidentes raciales, pero Cooper tene un contrato de tres años y lo terminará'.

Cooper ha jugado 6 partidos y 440 minutos con el Dinamo Bucarest, antepenúltimo en la tabla de posiciones de Rumania con sólo 13 puntos en 13 fechas.

Este equipo está acostumbrado a estar entre los punteros.

En el pasado, jugadores como Felipe Baloy (en el fútbol mexicano) y Luis Tejada (en el fútbol peruano) han sufrido racismo de la afición.