¡Humildad su clave!

martes 13 de febrero de 2018 - 12:01 a.m.

El pelotero coclesano viajará el próximo mes a República Dominicana, para incorporarse con la organización de los Yankees de Nueva York

ENTREVISTA

La ciudad de Penonomé recibió al pelotero coclesano Juan Diego Crisp Ponce, miembro de la aguerrida selección juvenil de Coclé, quien hace unos días fue firmado por la organización de los Yankees de Nueva York.

El receptor concedió a El Siglo una entrevista en medio del regocijo familiar y de amistades que se dieron cita en un carnaval privado, familiar y amistoso en la barriada Miraflores de Penonomé.

‘Desde pequeño quise ser jugador profesional y ahora se ha cumplido mi sueño. Fueron días de prácticas fuertes, cansancio y a veces el cuerpo no me daba más y me cansaba, pero seguía y seguía con el aliento de mis padres y familiares', expresó el coclesano.

¿Qué figuras admiras en el béisbol profesional?

El ‘cátcher' de Kansas City, Salvador Pérez, y aquí en Panamá a Carlos Lee, un hombre trabajador y ‘echao palante del mismo pueblo donde yo soy, Aguadulce.

Si llegas a la fama, ¿qué valor es importante resaltar?

Hay que tener humildad ante todo, saludar a la gente que te saluda, porque para ser una buena persona hay que ser humilde y lo demás es la perseverancia y no desistir de tus sueños, pues tienes que seguir adelante a pesar de todas las cosas que pasen.

Tu paso por pequeñas ligas, el latinoamericano y Williamsport, ¿qué te representa?

Es algo muy bonito, saber que desde pequeño he venido con Coclé y he ganado varios campeonatos.

¿Qué posibilidades tiene Coclé para ganar el campeonato juvenil?

Somos un equipo bastante unido, fuerte y este año tenemos bastantes posibilidades de ser campeones, por lo que haremos todo lo posible y lo que esté a nuestro alcance, le jugaremos fuerte todos los días a pesar del resultado y ganaremos el campeonato.

A veces los lanzadores han flaqueado en momentos claves del partido, ¿qué piensas?

Muchas veces el tema de los ‘strikes' de la zona, el árbitro, los ‘pitchers' de mi equipo. Pero tratamos de mejorarlo.

A principios de marzo, Crisp Ponce viajará a República Dominicana donde iniciará los entrenamientos de verano y luego la liga entre mayo y agosto.

En cuanto a sus estudios, el pelotero dijo que debe sentarse con sus padres para definir esa meta.

Sobre su comida favorita, contestó: Le mete a todo, pero me fascina el arroz con guandú y las patitas de cerdo.

Por último alentó a la juventud panameña a ‘que no desistan de sus sueños fácilmente, que luchen por ellos, y sobre todo que sean humildes'