¡Los hizo campeón y lo botan!

El técnico veragüense no dirigirá a los del área oeste en la Concachampions.

viernes 30 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

El CAI confirmó la salida de Donaldo González.

DECISIÓN

Donaldo González, el técnico que le dio el primer título de LPF al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y lo clasificó directamente a la Concachampions, no seguirá con las ‘Abejas' para la temporada 2019 del fútbol panameño.

El CAI confirmó ayer en un comunicado que el técnico veragüense no está en los planes de ‘renovación' de cara a la Concachampions 2019 y el Torneo Clausura 2019 de la LPF.

‘Hemos decidido finalizar la relación contractual con el profesor Donaldo González Barañano. Le agradecemos su empeño, dedicación y profesionalismo', fue parte del comunicado.

Por otro lado, Donaldo González, que en su momento fue pretendido por clubes del fútbol hondureño, sería uno de los candidatos del San Francisco, tras el adiós de Sergio Angulo.

‘Yo estoy muy agradecido con el buen trato que me dieron en el CAI. Me voy siendo campeón y con el dolor de quedar fuera de los playoffs por los 3 puntos que perdimos en la mesa ante Costa del Este. Pero el fútbol da revanchas y volveré a dirigir. Le deseo lo mejor al CAI y toca esperar que me tiene el destino', fueron las palabras de Donaldo González, en conversación telefónica con este medio.

Fuentes cercanas al campeón del Clausura 2018, señalan que habrá varias bajas deportivas. Se habla de más de 10 jugadores. U

No de ellos Omar Browne, con ofertas de Costa Rica. El reemplazo de González sería un extranjero.