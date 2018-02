Heynckes vaticina que el Real Madrid superará al PSG en la Liga de Campeones

martes 6 de febrero de 2018 - 6:42 p.m.

PSG venció hoy al Sochaux 4-1 en la Copa Francesa, Madrid se ubica en la cuarta posición de la liga

El entrenador del Bayern de Múnich, Jupp Heynckes, vaticinó hoy que el Real Madrid superará al Paris-Saint Germain en la Liga de Campeones y apuntó que las salidas de James, Pepe y Morata han podido afectar al rendimiento del equipo blanco.



En una entrevista en la edición alemana del diario digital deportivo "Goal.com", Heynckes señaló que pese a que el vigente campeón de Europa se encuentra en estos momentos en la Liga española en una "fase baja", "no se debe minusvalorar nunca al Real Madrid".



"Cuando nosotros en 1998 ganamos de nuevo la Liga de Campeones tras 32 años quedamos cuartos en la Liga. Lo sé por experiencia propia", dijo recordando sus años en el banquillo del club madrileño.



"Tienen mucha más experiencia que el Paris Saint-Germain. ¡Mucha más! Creo que el Madrid pasará de fase", destacó.



A su juicio, "en el fútbol siempre hay ciclos" y últimamente el Real Madrid ha sido "tremendamente exitoso" y ahora atraviesa un mal momento en la Liga, algo "totalmente normal si se ha ganado dos veces de Liga de Campeones y además una vez la Liga española".



No obstante, apuntó que "el Madrid dio en verano tres jugadores muy buenos como Álvaro Morata, Pepe y James Rodríguez, para quizá ahorrarse salarios".



"No compraron a lo grande y pensaron que con los jóvenes jugadores compensarían eso. No, necesitan una combinación correcta de jugadores jóvenes y mayores, entre experimentados y hambrientos. Eso ha afectado un poco", analizó.



Sobre sus objetivos en la actual temporada, Heynckes afirmó que el Bayern aspira a ganar la Bundesliga, algo que "aún" no se han asegurado, y que el equipo bávaro quiere "tener éxito en la Copa de Alemania y en la Liga de Campeones".



En esta última competición "será seguro muy difícil porque están los mejores equipos, que, en parte con gigantescos medios externos, se han reforzado enormemente en el mercado de traspasos", dijo.



"Por eso será cada vez más difícil para la Bundesliga y también para el Bayern de Múnich ser tan exitoso a nivel internacional como lo ha sido en su historia", agregó.