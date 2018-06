Herrera analiza no ir al Mundial

domingo 10 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

La polémica reunión a la que acudieron los seleccionados del ‘Tri', sería el motivo de la decisión del atacante

ALARMA. La selección mexicana no atraviesa un buen momento, pues uno de sus integrantes estaría evaluando la posibilidad de no disputar el Mundial Rusia 2018. Según el medio ‘Record', Héctor Herrera no se sentiría cómodo en el grupo tras la fiesta que se organizó luego del encuentro ante Escocia.

La polémica reunión a la que acudieron los seleccionados del ‘Tri', sería el motivo de la decisión del atacante. Herrera fue el principal afectado luego de realizada la fiesta y eso lo incomodó.

El volante se siente fastidiado debido a que la selección de México lo señaló únicamente a él, cuando debió tomar una responsabilidad de todos los integrantes. Además, el jugador del Porto asegura que fueron varios quienes estuvieron en la organización de la fiesta.