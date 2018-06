Hernán Darío Gómez defiende el desempeño de Panamá en el Mundial de Rusia

Comparó las oportunidades y formaciones que tienen los europeos y africanos en comparación con los canaleros, a quien consideró 'se pararon firme' en la cancha

No hay comparaciones. Así dijo en resumen 'Bolillo' sobre la participación de Panamá frente a otros países al momento que le preguntaron si consideraba que Panamá pudo hacer un mejor papel en la fiesta mundial del fútbol.

"¿Siente que esta selección pudo haber dado un poquito más?", le preguntó un periodista. Seguidamente 'Bolillo' respondió: "No, la diferencia es grande, mucho más grande, no pueden comparar al Chelsea, al Arsenal, Liverpool... el fútbol inglés, todavía años se demora. Tu no puedes comparar, por ejemplo, donde juegan en Bélgica, la forma como viven, pagan; el fútbol Túnez, casi todos están en Francia"

Y prosiguió: "Los muchachos fueron valientes, en el juego muchas veces hubo mano a mano. El resultado era lógico, inclusive ..., los resultados no fueron buenos, pero hubieran sido peor".

