Hazard: "Siempre es positivo que te comparen con los mejores de la historia"

lunes 19 de febrero de 2018 - 4:22 p.m.

El astro Eden Hazard en sus declaraciones previo al encuentro de mañana deja en claro que los 'Blues' son también campeones importantes

El belga Eden Hazard, estrella del Chelsea, aseguró este lunes que no sólo no le importa que le comparen con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, "los mejores futbolistas de la historia", sino que "es positivo" y le motiva.



"Siempre es bueno y positivo que me comparen con ellos, pero yo soy diferente. Jugamos en competiciones diferentes y yo lo único que hago es intentar hacer mi trabajo", declaró Hazard en la rueda de prensa previa al partido de ida de octavos de final de Liga de Campeones contra el Barcelona.



"Intento llegar a su nivel, al nivel de los mejores de la historia. Y sé que si quiero llegar a ser uno de los mejores, a ser como Messi o Cristiano, tengo que hacerlo bien en estos partidos", apuntó el belga.



Hazard quiso también mandar un aviso a los que dan al Barcelona como máximo favorito para clasificarse para cuartos de final y recordó que el Chelsea es "el vigente campeón de Inglaterra" y que están "preparados".



"Todos los partidos son importantes, pero cuando tienes uno de Champions League es más importante. Esta temporada el Barça está siendo uno de los mejores del mundo. Sabemos que será un buen partido y que nosotros lo daremos todo", dijo Hazard.



"Pero repito que nosotros somos el Chelsea, los vigentes campeones de Inglaterra, y estamos preparados", subrayó.



El internacional belga elogió también al español Andrés Iniesta, "uno de los mejores en la historia del Barcelona junto con Messi", y aseguró, al ser preguntado sobre su futuro, que sólo piensa en el Chelsea.



"Iniesta es uno de los mejores de la historia del Barcelona junto con Messi. No sé cuántos años lleva jugando, pero sigue al máximo nivel y siendo uno de los mejores", apuntó Hazard.



"Llevo seis años en el Chelsea y estoy muy contento aquí. Me quedan tres años de contrato, mi familia está contenta en Londres y sólo me centro en el partido de mañana y en el resto de la temporada. No pienso mucho más en el futuro", concluyó el futbolista belga.