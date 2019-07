Le dan hasta con el cubo al árbitro Pitti por el penal

lunes 1 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

El chiricano Pitti pitó un penal muy polémico a favor de Costa Rica que transformó Bryan Ruíz al 58'

MOLESTIA. ‘El arbitraje fue malo. Yo me voy a perder el próximo partido y tal vez este árbitro va a pitar la Final. Es increíble que se juegue sin VAR. Las cosas hay que decirlas', fueron las fuertes palabras de Gerardo Martino, DT de México, en contra del silvante panameño John Pitti, quien pitó el México vs. Costa Rica (1-1) que se fue a penales con triunfo del Tri.

El chiricano Pitti pitó un penal muy polémico a favor de Costa Rica que transformó Bryan Ruíz al 58', cuando México ganaba 1-0. Fue el 1-1 que llevó a los penales.

Esto encendió las redes y encendió a los integrantes del Tri.

‘Los penales premiaron a que quiso ganar el partido, debimos haber ganado en los 90 minutos. México puso el fútbol y lo intentó ganar con fútbol. Estoy contento con lo que hemos hecho. A nosotros también nos ayuda para ese mito que hay de que a México siempre se le ayuda, para eso está ahora esa herramienta, que a muchos les gustara, a otros no, pero es verdad que ayuda a hacer más justicia dentro del fútbol, pero ahora el árbitro se equivoco para los dos lados', agregó el técnico de origen argentino.

El ‘Tata' también criticó a Pitti por el hecho de ser panameño.

‘Es imposible con la tecnología qué hay hoy que este torneo se juegue sin VAR. No me parece que un árbitro que viene de Panamá, que está en la otra llave, dirija el día de hoy', opinó el ex técnico de la Selección de Argentina y el Barcelona.

Pitti también fue satanizado con Mark Geiger, el árbitro que le robó a Panamá ante México en las semifinales de Copa Oro 2015. Muchos decían que era una venganza.