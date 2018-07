CR7 'Hala' Juventus

martes 10 de julio de 2018 - 11:03 a.m.

Real Madrid confirma el traspaso de Cristiano Ronaldo, quien abrirá una nueva época en el fútbol italiano

El portugués Cristiano Ronaldo ha dicho adiós al fútbol español al fichar con el club italiano Juventus de Turin, donde dará comienzo a una nueva época en el "calcio".



Cristiano Ronaldo llegará al Juventus tras una operación que rondará los 105 millones de euros de traspaso, y con la que el astro portugués se embolsará unos 30 millones de euros netos al año, el salario más alto de toda la Serie A (Primera división).



El conjunto turinés logró convencer a un jugador que hizo historia en los últimos nueve años pasados en el Real Madrid, con el que conquistó dieciséis trofeos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones (2014, 2016, 2017 y 2018).



El delantero portugués contará con un sueldo de casi cuatro veces superior al del futbolista anteriormente mejor pagado de Italia, el argentino Gonzalo Higuaín, que gana 8 millones de euros netos por año y que es precisamente nuevo compañero de Cristiano.



Más atrás se colocan el argentino Paulo Dybala, que tiene un sueldo de siete millones netos por año, y el brasileño Douglas Costa, que tiene un contrato hasta 2023 a cambio de seis millones de euros netos por curso.



En el resto de los equipos de la Serie A, el único que cuenta con un sueldo que supera los siete millones de euros es el defensa del Milan Leonardo Bonucci, que firmó el año pasado un contrato de 7,5 millones por temporada.



Futbolistas como el argentino Mauro Icardi, líder y capitán del Inter de Milán, o el bosnio Edin Dzeko, delantero del Roma, ganan 4,5 millones de euros por año, según datos difundidos el pasado septiembre por el diario "La Gazzetta dello Sport".



Así, la llegada de Cristiano Ronaldo abre una nueva época en el fútbol italiano, que no contaba con un futbolista del peso del luso desde hace más de una década.



Este concepto fue subrayado recientemente por el técnico italiano Marcello Lippi, exentrenador del Juventus, quien afirmó en una entrevista con "Radio Rai" que la llegada de Ronaldo tendrá un efecto extremadamente positivo no solo para los turineses sino también para toda la Serie A.



"Técnicamente este es un jugador fenomenal, un profesional excepcional. Tiene 33 años, jugará todavía 3 o 4 años, es un jugador que marca más goles que los partidos que juega. Anota 50 o 60 cada año. Hay que estar contentos", consideró.



"Pensemos en el aspecto técnico y tratemos de estar contentos, porque después de muchos años llegará a Italia un gran jugador", agregó Lippi, que ganó la última Liga de Campeones de la historia del Juventus, en 1996.



En concreto, el fútbol italiano no contaba con el vigente Balón de Oro desde hace once años, cuando el brasileño Ricardo Kaká vestía la camiseta del Milan.



Era 2007 y Kaká guió al Milan del técnico Carlo Ancelotti hacia la conquista de la séptima Liga de Campeones de la historia "rossonera", tras imponerse en Atenas contra el Liverpool.



Volver a la cumbre de Europa es precisamente el objetivo clave del Juventus, que decidió invertir en un Cristiano Ronaldo que ha sido el absoluto dominador de esa competición en los últimos años.



El luso conquistó la Liga de Campeones cinco veces, una con el Manchester United (2008) y cuatro en el Madrid (2014, 2016, 2017 y 2018), y está decidido a agrandar su leyenda al conquistarla con el tercer equipo distinto.