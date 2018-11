¡Hacen historia!

domingo 25 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Costa del Este se clasificó a su primera final en su primer torneo en la LPF. Eliminó a un grande

AVANZAN

Costa del Este hizo historia: se clasificó a su primera final de la Liga Cable Onda LPF y en su primer torneo en Primera División. Anoche cayó 1-2 ante San Francisco en el Estadio Rommel Fernández, pero ganó en el marcador global 4-2.

El partido de ida quedó 3-1 y al terminar los primeros 45 minutos de la vuelta, el global iba 3-2. Ervin Zorrilla marcó al 45'. Sin embargo, arrancando el complemento apareció Ernesto 'Bam Bam' Sinclair. El delantero marcó el 4-2 al 56' y marcó su cuarto gol de la llave. Esto estaba casi liquidado. Desde allí Los Monjes se fueron con todo y lograron el 3-4 con tanto de Guido Rouse al 65'. El equipo chorrerano tuvo el 4-4, pero los costeños salvaron 2 veces en la línea. Al final el tiempo se acabó y Costa del Este celebró.

El equipo del venezolano Ángel Sánchez se enfrentará a Tauro FC (venció 3-1 a Árabe Unido en el global) este sábado 1 de diciembre por el título del Torneo Apertura 2018.

‘Durísima semifinal. Nos costó. En el primer tiempo nos equivocamos en algunas cosas. Sufrimos. No jugamos bien, pero sacamos el resultado. Aún no me lo creo, estamos e n una final y queremos ser campeón. Ahora toca pensar en como hacerle daño a Tauro en la final y hacer historia', expresó Ángel Sánchez, DT del Costa del Este FC.

Mientras que Sergio Angulo, DT del San Francisco, explicó que para la próxima temporada ya no estará con ‘Sanfra' por asuntos personales.

‘Hemos hecho un partidazo, pero no la metimos. Hoy (ayer) mínimo era para 6 goles. Quería enfrentar a Tauro. No se dio. La ausencia de la familia hará imposible que regrese a San Francisco. Extraño a mi familia', concluyó.