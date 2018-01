Habrá cambios en las ligas de fútbol

domingo 14 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

El presidente de la Fepafut conversó con El Siglo

ENTREVISTA

Con un 2018, donde nuestro país participará por primer vez en un Mundial de Fútbol, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Pedro Chaluja, habló sobre los planes futuros del balompié nacional.

Chaluja mencionó que la Fepafut hará cambios en las diferentes ligas (LPF, Ascenso, Ligas inferiores, Copa Rommel y LFF), para que sean más competitivas y también adelantó que se esta haciendo la gestión para futuros estadios.

¿Se habló de cambios a futuros en los torneos?

‘A mediados de marzo tendremos un plan más enfocado para los próximos 4 años en el fútbol y esperamos presentarlo el 15 de abril, queremos una LPF más competitivas tanto la parte administrativa así como en la cancha'.

¿Podría adelantarnos uno de esos cambios?

‘Uno de los cambios que tenemos en mente, es que algún club quiera mudarse al interior del país, están haciendo estadio en Aguadulce, el proyecto gol de Penonomé se está reestructurando, vamos a tener una cancha sintética. Hay que tener una visión de llevar el fútbol a las provincias. Si algo nos a mostrado el béisbol es su éxito con el regionalismo que llenan estadios.'

¿La Liga de Fútbol Femenina entraría en esos planes de la Fepafut ?

‘La liga de fútbol femenino continuará, está en el plan, ya para este 2018 está presupuestada, ya se aprobó su presupuesto y se va a presentar el lunes 22 con el congreso. La liga va a seguir'.

¿Habrá alguna modificación en los precios de los boletos en algún futuro?

‘Se mantienen los precios. La boletería es un tema muy complejo, hay que tomar en cuenta que los altos costos de la LPF, un club cuesta mucho y tenemos que contrarrestar los gastos'

¿Con el modelo del nuevo ‘Toco' Castillo, muchos de los fanáticos reaccionaron por el tema del pasto sintético; será que ya no habrán mas estadios de grama natural?

‘Ya hablamos con el presidente, sobre los estadios con la grama natural, hay futuros proyectos que el gobierno presentarán con grama natural. Nosotros necesitamos estadios de grama natural para hacer entrenamiento y para que se efectúen Torneos eliminatorias de CONCACAF que es una exigencia. También los entrenamientos de los jugadores profesionales deben ser con ese pasto, pero se puede jugar en sintética'

¿A finales de la anterior temporada de la LPF, surgió inconvenientes con los árbitros, como esta el tema para este torneo clausura?

‘Todos los árbitros están listo, estaban entrenando desde el 2 de enero, todos los árbitros se presentaron en la etapa de convocatoria y ya muchos tienen su gafete. Ya todo se aclaró con ellos, los que no estén es por qué no fueron convocados'

¿Cuales fueron los motivos de los árbitros y en qué se ha trabajado para arreglarlo?

‘Bueno, algunos estaban inconformes por la logística, otros no estaban bien informados o simplemente no les llegaba la información, pero pudimos resolver el tema. Las mejoras que le dimos a los árbitros son algunos viáticos, te pongo como ejemplo los partidos en Santiago, ahora se hacen en Soná y debíamos calcular si algunos se iban luego de su partido o si se hospedaban.

¿La sanciones de los jugadores de la Sub-21, se dice que no podrán realizar cualquier actividad relacionada con el fútbol, pero, como queda el caso de Samir Ramírez o jugadores que tenga la oportunidad de salir del país?

‘La sanción no puede influir otra liga, para ello la FIFA tendría que estar involucrada, pero nosotros no deseamos eso, ahora yo soy enfático con la disciplina que debe mantener los jugadores y ya hablé con el cuerpo técnico de la Sub-21 para evitar esto. Lo de Ramírez, e sugerido que debería no ser llamado por la selección, hasta que pague una multa económica.'

¿Háblenos de la selección, como se ha gestionado el tema de los amistosos, habrá otro amistoso aparte del Dinamarca vs. Panamá?

‘Todo depende el plan de trabajo que el profesor Bolillo nos presente ante de ir al mundial. El partido con Dinamarca ya tenemos el borrador del contrato, lo confirmaremos para este fin de semana o a inicio de la otra, pero está programado el partido para el día 22 de marzo'

¿Se a hablado que antes de ir a Rusia, el día 27 de marzo, Panamá podría jugar con otra selección?

‘El 27 de marzo tenemos 2 opciones, estamos viendo cual nos convienen, va ser en Europa y esperamos que el profesor que nos dice para los días previos a ir a Rusia'