¡Guerra de dirigentes!

viernes 13 de julio de 2018 - 12:01 a.m.

DIFERENCIAS

El martes pasado, el presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), Jair Peralta, anunció que la selección nacional no competirá en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevará a cabo en Barranquilla, Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto, por falta de recursos económicos.

Sobre esta declaración, el presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP), Camilo Amado, ripostó a través de cuenta de Twitter.

‘Por el respeto que merece el público en general, toca desmentir categóricamente que el @COlimpicoPanama tuviera algún compromiso de apoyar a @FePaBa para los Juegos Centroamericanos de Managua. Presentaron una solicitud por encima de nuestros presupuestos y con inconsistencias', escribió Amado.

El exarmador de la selección nacional tampoco se quedó callado y le respondió inmediatamente.

‘Como presidente del @COlimpicoPanama usted le hace daño al Baloncesto con este mensaje, 2 medallas de Oro en torneos regionales del COP y nunca pensaron en apoyarnos, Wao!', respondió Peralta.

Las cosas no terminaron ahí y Amado siguió escribiendo en cuenta.

‘La realidad de la no participación del equipo de Baloncesto en @Bquilla2018 es que @fepaba nunca presentó un equipo para inscripción con toda la información requerida, fotos, pasaportes y datos personales, como si lo hicieron 23 otros deportes que asistirán', agregó.

Por último, Amado manifestó que Fepaba debe un informe económico al COP por un apoyo de Solidaridad Olímpica para la participación en un torneo en el 2015.

‘Esto no solo nos impide conseguir apoyo adicional a Baloncesto, sino también a otros deportes de conjunto', sostuvo.

Después la Fepaba envió un comunicado explicando sobre el informe económico.

‘La nueva junta directiva de FEPABA recibió del COP la suma de $22 mil 500 en apoyo al Torneo Pre-Olímpico de Baloncesto que se celebró en el año 2015 en ciudad de México y el informe se entregó según lo conversado, posteriormente nos indican que no corresponde a dicho evento e inmediatamente le hicimos entrega del mismo subsanado', argumentan.

Sobre la no participación del baloncesto nacional, la Fepaba menciona que se hizo entrega de la preselección nacional para participar y la lista oficial de la Selección no fue entregada; ya que su correo indica (COP), que no podíamos contar con el apoyo económico.