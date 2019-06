Gracias por esta alegría

sábado 1 de junio de 2019 - 12:11 a.m.

Tuvieron que pasar 16 años para ganar el primer partido en un Mundial Sub-20 y clasificar a octavos

¡Histórico! El viernes 31 de mayo del 2019 será recordado como un día grande para el fútbol panameño. La Rojita ganó su primer partido en un Mundial Sub-20 y se clasificó por primera vez a los octavos de final.

La manera fue dramática (Panamá 2-1)... Axel McKenzie (Tauro FC) abrió la cuenta para los canaleros al 7 '. 1-0 nos fuimos al descanso. Ya en el complemento, Arabia Saudita se fue con todo al ataque y empató el partido con gol de Feras Albrikan. Sin embargo, en Bydgoszcz, la última palabra la tenía Panamá y nuevamente Diego Valanta, al igual que ante Malí (1-1), marcaba el gol rojo al 78'... Fue el 2-1 final. Fue la primera victoria panameña en mundiales Sub-20 (6 mundiales) en 18 partidos (1 triunfo, 4 empates y 13 derrotas).

Con el 2-1, Panamá tuvo que esperar otros resultados para meterse como mejor tercero a octavos de final y esto sucedió... Fue Sudáfrica, equipo africano, el que empató 1-1 con Portugal y esto evitó que pasara por diferencia de goles. El equipo centroaméricano pasó con 4 puntos y diferencia de - 1. Pero con 3 goles a favor y 4 en contra. Portugal hizo 4 puntos, diferencia de - 1, pero con 2 a favor y 3 en contra.

Panamá, cuarto mejor tercero del torneo, jugará este lunes ante Ucrania (primero del grupo D con 7 puntos) desde las 10:15 a.m. (hora panameña). La Rojita y Estados Unidos son los únicos representantes de Concacaf en octavos de final. Honduras y México fracasaron en el intento.

"Todos hemos entrado en la historia. Se logró ganar que era lo importante... Y luego la felicidad fue doble por la clasificación. Queremos seguir haciendo historia", expresó Jorge Dely Valdés, técnico de la Sub-20 desde Polonia.

Enfrentamientos

De esta forma, los octavos de final son: Italia vs. Polonia, Colombia vs. Nueva Zelanda, Ucrania vs. Panamá, Uruguay vs. Ecuador, Senegal vs. Nigeria, Japón vs. Corea del Sur, Francia vs. Estados Unidos y Argentina vs. Malí.

