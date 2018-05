¡Golpeado y menospreciado!

miércoles 23 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

Así se siente 'Manotas' Mejía por ser ignorado en la lista de 35. El panameño se desahogó en FOX Sports Uruguay

DECEPCIÓN

Luis 'Manotas' Mejía, ignorado en la lista de 35 de Panamá para el Mundial, se desahogó en FOX Sports Uruguay. El portero del legendario Nacional uruguayo confesó sentirse golpeado y menospreciado por su no convocatoria. El panameño se refirió a la decisión del seleccionador Hernán 'Bolillo' Gómez.

"Me enteré que no estaba en la lista preliminar en una entrevista donde le preguntan al técnico sobre mí y dijo que ya tenía los tres arqueros y aún no daba la lista. Me dolió un poco porque para mí menospreció un poco el trabajo que venía haciendo. La verdad me golpeó, no te voy a mentir", confesó el portero de 27 años.

"Tenía la ilusión, hice todo lo posible... Estoy en Nacional y tengo que demostrar partido tras partido... Era un momento único que el fútbol panameño no sé cuantas veces va a vivir... Era un día especial y un momento donde mi familia, mis amigos y la gente en Panamá estaba ilusionada, pero bueno, son cosas que pasan y hay que seguir", agregó el dos veces mundialista Sub-20 con Panamá (2007 y 2011).

Jaime Penedo (Dinamo Bucarest), José Calderón (Chorrillo FC) y Alex Rodríguez (San Francisco) son los convocados por 'Bolillo' Gómez a la Selección de Panamá.

"Hablé un par de veces con el preparador de porteros (Didier Muñoz), me dijo que tenía que tener continuidad, pero lo tomé con mucha tranquilidad aunque me pegó, pero me puse en mente que tengo que seguir trabajando día a día", aclaró Mejía.

'Manotas' jugó 10 partidos en el 2018 y se coronó campeón de Uruguay con Nacional. Además tiene casi 10 años en el fútbol uruguayo, donde se formó como portero. Su último partido con la Selección fue el 15 de noviembre de 2015 ante Costa Rica en el estadio Rommel Fernández por las eliminatorias mundialistas.