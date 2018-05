Goleadas marcaron los octavos

jueves 10 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

El equipo de Tao FC logró sacar la victoria 4-2 frente a Ebenezer y Belisario Frías venció 5-1 al equipo de Unción FC.

Fase. El pasado sábado, se realizó la ronda de octavos de final del torneo XFútbol5, donde se dieron varias goleadas.

La primera, vino por parte del equipo de Guerreras FC, quien derrotó 9-0 al equipo de Evolution, seguidamente las sub-campeonas del torneo vencieron por el mismo marcador 9-0 a Super Ladies.

En otros partidos Fugitivas ganó 1-0 a West Ángel, Birriosas venció 1-0 a Chilibre FC, Eveday 1-0 a Shekinah y Sugar Ladies 3-3 contra Gladiadoras, quienes se definieron en penales a favor de las Gladiadoras.

Los partidos de cuartos de final serán: Birriosas FC vs Fugitivas, Guerreras FC vs Gladiadores Sport, Panteras FC vs Tao FC y Eveday vs Belisario Frías. Los juegos inician a las 6:00 de la tarde en las canchas de Xfútbol5 y finalizan a las 10:40 de la noche.