El golazo de Zlatan Ibrahimović del que todos hablan y casi nadie puede repetir

lunes 3 de junio de 2019 - 3:34 p.m.

Gracias a su gran técnica y habilidad logro recomponer y marcar un golazo

Zlatan Ibrahimovic lo volvió a hacer, el sueco no para con su show en la MLS, y en el encuentro entre LA Galaxy y New England Revolution volvió a marcar un golazo, aunque su equipo no se llevó el triunfo del día.

Así pasó

Steres mandó el balón al corazón del área. Tras ser peinado el esférico llegó a la posición del 'León sueco' que controló de manera errónea de pecho de forma que le quedó a su espalda, pero gracias a su gran técnica y habilidad logro recomponer y marcar un golazo que le daba esperanza al cuadro angelino, aunque por poco tiempo, porque perdieron 1-2.