Ganadores de seis llaves cobran $147.67

domingo 28 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

La jugada del pool de cinco repartió tres mil 070 dólares con 40 centésimos. (11-4-3-5-8)

DIVIDENDOS. La popular jugada del 5 y 6 local registró 22 aciertos de seis llaves con pago de $147.67, mientras 596 formularios acertaron cinco llaves que cobran $3.62.

Las llaves favorecidas fueron las siguientes: 3a.) 4 ‘Inspired By' $ 2.80,4a.) # 11 ‘Memoria' $ 9.60, 5a.) #4 ‘Total Eclipse'$ 12.60 , 6a.) #3 ‘Mily's Pride' $ 2.40, 7a.) #5 ‘Aurora Boreal' $ 15.40, 8a.) #8 ‘Nothing To Anyone' $4.80.

El nuevo acumulado en juego para hoy, domingo 28 de enero de 2018 es de 41 mil 595 dólares con 57 centésimos para el solitario acierto de las seis llaves válidas del 'pool pote'.

DESTACA

El látigo darienita Lorenzo Lezcano sobresalió entre sus colegas al lograr dos triunfos, en el segundo compromiso cruzó la meta en primer lugar con ‘Miss Derby' y en la séptima se retrató con ‘Aurora Boreal'.