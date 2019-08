Gallego habló poco y se fue...

miércoles 7 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

El argentino Américo Rubén Gallego atendió a la prensa 19 minutos y se regresó a la Argentina

En una conferencia de prensa corta y controlada, Américo Rubén Gallego fue presentado ante el país como el nuevo Director Técnico de la Selección de Panamá. El estratega argentino se vio bastante demacrado a sus 64 años, pero positivo mentalmente con la posibilidad de clasificar al Mundial de Catar 2022.

‘Yo no tengo duda que vamos a clasificar, siempre fui un técnico ganador. Tengo récord de partidos invicto con River Plate, ¿y por qué me tiene que fallar acá?', respondió Gallego la pregunta obligada del Mundial.

‘Vengo con mucha alegría, con expectativa muy buena. Le vamos a dar toda la importancia que tiene una Selección Mayor. He dirigido bastantes equipos grandes y creo que estoy preparado para este reto', agregó.

Gallego, campeón del mundo como jugador con la Albiceleste en el Mundial de Argentina 1978, se puso ‘La Roja' de Panamá y se refirió a Bermudas, su primer rival en la zona técnica en la Liga de Naciones el 5 y 8 de septiembre venidero. Primero de visita y luego de local.

‘He pasado por la Selección argentina, he dirigido bastantes equipos grandes y creo que estoy preparado para este reto. Me siento capacitado para estas competencias que son las más bravas, tenemos un buen equipo y eso fue lo que me convenció para venir acá. Por ahora solo tengo en mente Bermudas', dijo ex River Plate.

‘El Tolo', como apodan a Gallego, también habló de su filosofía de juego. La misma que le dio títulos a nivel clubes en Argentina y México.

‘Siempre mi característica como entrenador fue ganadora, he tenido muchos logros por mi perseverancia, mis equipos han sido muy ofensivos y aquí hay material para hacerlo'.

El asistente de Daniel Passarella en la Albiceleste en el Mundial de Francia 1998, atendió unas 8 preguntas (aproximadamente) y Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), dio por terminada la conferencia.

‘El Tolo', que conoció temprano el Estadio Rommel Fernández, se regresó a Argentina y no dio fecha de regreso. Supuestamente sería la próxima semana. Sería con todo su cuerpo técnico.