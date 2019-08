San Francisco es líder tras una segunda jornada de cinco empates

domingo 4 de agosto de 2019 - 10:34 p.m.

La segunda jornada del Apertura 2019 de la Liga Panameña de Fútbol cerró con el San Francisco como líder de la tabla, en una fecha de cinco empates y donde solo se marcaron dos goles.



El San Francisco de La Chorrera del colombiano Gonzalo Soto, ahora primero con cuatro unidades, terminó este domingo cero a cero frente al Árabe Unido de Colón, tercero con cuatro enteros y dirigido por su compatriota Alejandro Arboleda.



El duelo entre colonenses y chorreranos fue bastante movido, pero no llegó el gol, aunque ambos elencos siempre buscaron el arco rival.



Soto señaló al final del encuentro que esperaba un partido así, debido a que son dos equipos "fuertes" en todas su líneas.



"Partido de dos equipos fuertes. San Francisco jugó buen partido, con opciones de goles, que no se dieron, creo que el empate ajusticia lo que fue el partido", señaló el técnico.



Mientras que Arboleda sostuvo que "lastimosamente las opciones no se pudieron concretar".



"Hay que seguir trabajando para seguir mejorando. Estamos en una renovación importante", agregó.



Los únicos goles se marcaron en la jornada llegaron en el empate a uno entre los equipos del Plaza Amador y Atlético Chiriquí.



Los chiricanos, ahora octavos con un puntos, logran su primer punto en su vuelta a primera división, gracias a un tanto del delantero Gabriel Ávila. El Plaza Amador, quinto con dos puntos, abrió el marcador con gol de Amir White.



El argentino Patricio Sampó señaló que se van contentos con el punto y esperan que en su feudo, en la próxima fecha, puedan seguir escalando en la tabla de posiciones.



Por su parte, el estadounidense Mike Stump resaltó sobre la jornada de empates "los goles se generan, pero no se están haciendo".



El sábado, en el arranque de la segunda fecha, el Club Atlético Independiente (CAI), campeón defensor, no pasó del empate a cero ante el Alianza.



El elenco dirigido por el venezolano Francisco Palacios ahora es cuarto con cuatro unidades y diferencia e goles, mientras los aliancistas del panameño Cecilio Garcés están en el último puesto, con un punto.



El Tauro F.C. y Costa del Este empataron a cero, en un partido bastante movido, pero con pocas llegadas de peligro.



Con este punto, los taurinos del uruguayo Saúl Maldonado son novenos en la tabla, mientras que los costeños llegan a cuatro enteros y marchan en el segundo escalón de la clasificación general



En el partido entre Universitario y Sporting San Miguelito tampoco llegó el gol.



Los universitarios del argentino Leonardo Pipino suman su primer punto en el torneo y son séptimo, Sporting San Miguelito acumula dos unidades para posicionarse en la sexta plaza.