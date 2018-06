Francia buscará neutralizar a Messi

Dos subcampeones saldrán hoy en busca de un boleto a cuartos

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, elogió ayer el talento del astro argentino Lionel Messi, ‘un jugador diferente, imprevisible', pero aseguró que no tienen ‘un plan específico' para pararlo y que la idea es ‘limitar su influencia'.

‘Messi es Messi. Sólo hay que mirar sus estadísticas: 65 goles en 127 partidos con su selección. La intención es neutralizarlo, aunque sabemos que es capaz de hacer cosas él solo. No tenemos un plan específico para él. Un plan es una gran palabra; la idea es limitar su influencia', declaró Deschamps en la rueda de prensa.

‘Sin embargo, Argentina no sólo es Messi. Es un equipo muy experimentado, con jugadores con gran recorrido, como (Javier) Mascherano, acostumbrados a jugar en un Mundial. Nuestra selección es joven y lo que digo no es una excusa, sino una realidad. Aunque eso no impide que podamos ser competitivos y que vayamos a hacer las cosas bien', prosiguió.

El técnico galo, de 49 años, negó además que el duelo de hoy en el Kazán Arena, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, sea el partido más importante desde que está al mando de los ‘Bleus'.

‘Hace casi seis años que soy el seleccionador de Francia, y en ese tiempo llegamos a unos cuartos de final de un Mundial y a una final de la Eurocopa. El de mañana (hoy) es un partido muy bonito, pero no el más importante. Todos los encuentros son un desafío y el nivel lo marcan los resultados, que es lo que de verdad cuenta', dijo Deschamps.

