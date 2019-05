Florentino dijo que Sergio Ramos no se irá gratis

martes 28 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

No nos hemos visto en su casa. Vino a verme a la oficina y me dijo que tenía una oferta muy importante de China

OFERTA. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dijo en entrevista para el programa El Transistor de Onda Cero que el defensa Sergio Ramos le informó que tiene una oferta del fútbol de China. Sin embargo, el directivo reveló que no ve viable la salida del jugador y que se vaya gratis. ‘Se le ha dado una importancia. No nos hemos visto en su casa. Vino a verme a la oficina y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser', dijo Florentino.