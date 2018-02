Fidel es dado de alta y estará en rehabilitación

miércoles 7 de febrero de 2018 - 4:52 p.m.

La operación se realizó en el Hospital Nacional y el costo superó los 75 mil dólares´.

El club Alianza FC, a través de una conferencia de prensa informó que el central Fidel Caesar fue dado de alta, tras una operación en las vertebras tras haber sufrido una aparatosa caida en el partido contra el CAI hace 11 días.

El presidente del equipo verde Ruben Cardenas Hijo, resaltó que la operación del central tuvo un costo que supera los 75 mil dolares.

Cesar se mantiene estable, y según el doctor Omar Gordon, destacó lo sorprendido que esta de como el jugador de los 'Pericos' esta respondiendo luego de la intervención quirúrgica realizada el pasado viernes 2 de febrero.

“Fidel está mejorando, hoy (miércoles) ha tenido una muy buena respuesta en cuanto a la parte motora, conversaba con la rehabilitadora encargada del jugador en el hospital; que de una fuerza de 0 que tenía previo al procedimiento quirúrgico, hoy tiene una fuerza de 3, todavía en la parte de la mano y el pie está mucho más lenta que el resto de la extremidad; pero creemos que vamos por buen camino y la rehabilitación se encargará del seguimiento", informó el neurocirujano.

Ante la preocupación de que una lesión de esta magnitud vuelva a suceder, Cardenas propondrá creación de fondo común entre Clubes para evitar un caso similar o peor, de lo sucedido con Caesar, ya que el seguro establecido para los jugadores, no es suficientes como el caso del ex jugador del Árabe Unido y CAI.

“Para los jugadores de la LPF hay un seguro de 7 mil dólares, que si cubre las lesiones normales del fútbol como artroscopia de rodilla, lesión de fractura de tibia y peroné y cubre a 600 jugadores y eso está muy bien, pero el problema es que no se puede pensar que la lesión que se dio con Fidel, que no es típica en el fútbol se quiera aplicar una misma poliza porque estaríamos hablando de una prima muy alta de 300 mil dólares para estar cubierto de una lesión que no se da regularmente" resaltó Ruben.