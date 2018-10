¡FF507 llega a su fin!

Querube Quintana de No Name.

lunes 22 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Torneo femenino tendrá su final este sábado 27 de octubre

¡CARDÍACA!

Este sábado 27 de octubre se realizará la gran final del Torneo Femenino 507, donde los equipos de No Name y P&G irán en busca de la copa, en su tercera versión.

Las semifinales del torneo, que se realizaron el sábado 13 de octubre, estuvieron muy reñidas. A primera hora se enfrentó el equipo de No Name a Eveday. Es partido fue de ida y vuelta, con momentos muy emocionantes que le dieron un toque especial a la semifinal, sin embargo No Name supo imponer la experiencia y sacar la victoria 4-2.

El turno sería para P&G quien venció 2-1 a Birriosas FC. Desde el minuto uno, ambos equipos salieron en busca de la victoria y las primeras en anotar fueron las chicas de P&G con anotación de Laila Fuertes. El empate llegaría en los pies de Yudineth Hoy, quien a través de un golazo de tiro libre, le dio una nueva a esperanza a su equipo, que trastocaría minutos más tardes P&G al anotar el definitivo 2-1 que les dio el pase a la final.

Este torneo que inauguró el pasado 18 de agosto, reunió a 11 de los equipos amateur más fuertes de Panamá, en busca de oportunidades para el crecimiento del fútbol femenino en nuestro país.

Sumara Samuels, organizadora del torneo explicó que es una manera de mantener en ritmo a las jugadoras y porqué no, dar a conocer el nivel que existe de fútbol femenino en el país.

Los partidos iniciarán a partir de las 6:00 de la tarde con el partido entre Birriosas FC y Eveday y la gran final se realizará a las 7:00 de la noche, en las canchas de Fúbol City, Carrasquilla.