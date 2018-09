FF507 inicia etapa decisiva, solo ocho equipos clasifican

REÑIDA. Así se encuentra la tabla de posiciones del torneo femenino FF507 que se realiza todos los sábados en las canchas de Fútbol City Carrasquilla.

Durante la cuarta fecha se realizaron encuentros muy emocionantes, que iniciaron con la victoria 3-0 de Panteras sobre Dracarys y también la victoria de Legend Girls 3-0 frente a Uniffem.

En el tercer encuentro de la tarde las chicas de Eveday vencieron por marcador muy cerrado de 4-3 a P&G y en un partido que se definió en el segundo tiempo No Name venció 6-3 a Balbao FC.

En el quinto partido de la jornada las chicas de Tao FC vencieron 2-1 a Birriosas FC y finalmente Jets Club sacó una cómoda victoria 5-2 frente a las Veteras.

Pasada la cuarta fecha, por el grupo A se mantiene Birriosas FC a la cabeza del grupo, seguido por Tao, quien tiene un partido menos. Y en el grupo B, No Name y Eveday liderizan la tabla de posiciones.

Este sábado se realizarán cinco partidos: 5:00 p. m. (Tao vs Jets), 6:00 p. m. (No Name vs Dracarys), 7:00 p. m. (Veteras vs Sugar Ladies), 8:00 p. m. (P&G vs Panteras) y 9:00 p. m. ( Balboa vs Eveday).