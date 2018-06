Felipe Baloy, la retirada más dorada del hombre más querido

Para toda la plantilla de Panamá y para su entrenador no había otro jugador mejor que Baloy para inscribir su nombre en el libro de las estadísticas del combinado centroamericano. Después de 88 años de historia de los Mundiales, el capitán tendrá el honor de haber marcado el primer tanto para su país en una Copa del Mundo.

Lo hizo en el minuto 78 del choque ante Inglaterra. Cuando su equipo perdía 6-0 en un momento triste para su equipo, que estaba eliminado del Mundial pese a que le falta un partido por disputar.



Baloy, de repente, que acababa prácticamente de salir al campo tras sustituir a Edgar Bárcenas, apareció por el área británica para rematar a bote pronto un centro de falta sacado por Ricardo Ávila.



Jordan Pickford no pudo evitar que la pelota besara la red de su portería y se desató la euforia entre los panameños presentes en la grada del Nizhny Novgorod Stadium. No era para menos. Por fin, después de décadas y más décadas, alguien atravesaba el umbral de la historia para dar un gol a Panamá.



Curiosamente, Baloy también consiguió otro récord. Se convirtió en el jugador más veterano en marcar un gol en su debut. Superó a Martín Palermo con 37 años y 120 días por los 36 y 227 del jugador argentino.



Una vez finalizado el choque, el jugador panameño lloró. Después de años y años luchando por jugar un Mundial, el destino le reservó un hueco en la historia. Y, para muchos jugadores de Panamá, era el hombre perfecto para ser recordado para siempre.



"Era nuestro primer gol y se lo merece un compañero que ha dado la vida en la selección durante muchos años. Es su último partido y el fútbol al final no se queda con nada. Cuando tú le das todo al fútbol, te devuelve algo lindo. Y Felipe se llevó un gran recuerdo y quedará marcado para la historia del fútbol panameño", dijo a EFE Gabriel Gómez después del partido.



El técnico Hernán "Bolillo" Gómez, en rueda de prensa, también se mostró muy feliz de que Baloy fuera el elegido para marcar el primer gol de Panamá en el Mundial: "Sentimos que es un hombre que está en sus últimos partidos y Dios le dio la oportunidad por su profesionalidad de marcar ese lindo gol", afirmó.



Sin duda, no hay nadie más feliz que Felipe Baloy por haber entrado en la historia de Panamá. Bueno, sí, sus compañeros, que pese a la abultada derrota ante Inglaterra acabaron felices de que su capitán, un hombre muy querido, tuviera una retirada dorada con un regalo en forma de gol histórico.