A dos fechas para la fase de cuartos

martes 18 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Torneo FF507 entra en etapa decisiva

TORNEO

Partidos importantes se realizaron este fin de semana en la quinta fecha del torneo Fútbol Femenino 507.

A primera hora y en un encuentro muy reñido, las chicas de Tao FC lograron la victoria 2-1 frente a las chicas de Jets Club. Con este resultado se colocaron en la cima de la tabla del grupo A, con 10 puntos.

Seguidamente las chicas de No Name se impusieron 6-2 al equipo de Dracarys.

En el tercer partido de la jornada que se realiza todos los sábados en la cancha de Fútbol City, Carrasquilla, Veteras venció 2-0 a las chicas de Sugar Ladies.

El partido del torneo, como así lo ha considerado la organizadora y ex seleccionada nacional Sumara Samuels fue el disputado entre P&G y las chicas de Panteras. Luego de un encuentro muy reñido, las chicas de P&G sacaron la victoria 3-1.

Y en el último partido de la jornada, Eveday sacó otra victoria 4-1 frente a Balboa FC, para consolidarse junto con No Name, en la primera posición de la tabla, del grupo B.

Quinta jornada

Este sábado 22 de septiembre se realizarán cuatro partidos: 4:00 p. m. (Tao FC vs Sugar Ladies), 5:00 p. m. (Uniffem vs Jets Club), 6:00 p. m. (Legend Girls vs Veteras), 7:00 p. m. (Birriosas FC vs Uniffem).