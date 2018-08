¡FALLA en el Oro!

jueves 2 de agosto de 2018 - 12:00 a.m.

Alonso no pudo regalarle la presea dorada a Panamá en la final de los 200 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

ATLETISMO

El velocista Alonso Edward no pudo darle la medalla de oro a Panamá en los 200 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que se realiza en Barranquilla, Colombia.

Edward era el gran favorito para colgarse la presea dorada, pero aflojó en los últimos metros de la meta final y tuvo que conformarse con la medalla de plata con un tiempo de 20.17.

La de oro fue para el colombiano Bernardo Baloyes con 20.13 y la de bronce recayó en el trinitense Kyle Greaux con 20.26.

En esta misma final, también vio acción Virgilio Griggs, quien llegó en la última posición con registró de 20.96.

En la semifinal, el chico nacido en Pedro Miguel, en el área canalera, había registrado el mejor tiempo con 19.96 e impuso un nuevo récord de esta justa deportiva. Pero en la final la cosas fueron diferentes y fue superado por el paisa Baloyes.

‘Pude terminar con un buen resultado la competencia y traer una medalla al país. No ganamos la de oro, pero esa plata es como si fuera la de oro y como muchos saben, el año pasado tuve una lesión muy grave, pero ahora me siento bien. Además me quedé muy sorprendido con el carril que me tocó que fue N°. 3, pero al final Colombia fue el mejor', expresó Edward.