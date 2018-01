Falcao y sus zarpazos citan al Mónaco con el PSG en la final

miércoles 31 de enero de 2018 - 5:53 p.m.

París y Mónaco, repetirán la final de la temporada 2016-2017

El Mónaco se clasificó para la final de la Copa de la Liga de Francia tras ganar 2-0 al Montpellier con un doblete del colombiano Radamel Falcao, que dirigió a su equipo hacía el partido por el título que le enfrentará al París Saint Germain el próximo 31 de marzo en Burdeos.



De nuevo, los dos grandes de Francia se verán las caras en la final de la Copa de Liga. El Mónaco, tendrá la oportunidad de acabar con el dominio del París Saint Germain, que suma cuatro trofeos consecutivos y va lanzado hacia el quinto. Tendrá que luchar contra el recuerdo, porque el año pasado perdió la final 1-4 en un encuentro en el que se vino abajo en la segunda parte.



Pero antes de conocer si se iba a encontrar con el cuadro que dirige el técnico Unai Emery, el Mónaco tenía que deshacerse del Montpellier, un equipo que ocupa la séptima plaza de la Ligue 1 a dieciséis puntos de los puestos europeos.



A priori, el Mónaco era favorito. Y los hombres de Leonardo Jardim hicieron buena esa condición y pronto comenzaron a carburar con un equipo muy competente con casi todas sus figuras en el once: Falcao, el montenegrino Stevan Jovetic, el portugués Joao Moutinho, el croata Danijel Subasic o el brasileño Fabinho Tavares no descansaron y pronto recogieron sus frutos.



Falcao, en el minuto 15, despertó de su sueño al Montpellier tras aprovechar un balón suelto dentro del área que mandó a la red de la portería del Montpellier con un buen disparo que sirvió para subir el 1-0 al marcador.



No mucho después, en el 30, "el Tigre" dio su segundo zarpazo después de aprovechar un buen pase de Rony Lopes desde la banda izquierda. Falcao sólo tuvo que rematar a placer el centro de su compañero y el Montpellier, en media hora, ya estaba fuera de la final.



El delantero colombiano hizo la mitad del trabajo y el Mónaco sólo tuvo que aguantar el resultado y despejar alguna de las débiles acometidas de su rival. En una de ellas, ya en el segundo acto, Junior Sambia pudo reducir distancias, pero chocó con los pies de Subasic, que despejó el disparo del jugador francés.



Fue prácticamente el único intento del Montpellier para meterse en la lucha por la final y el Mónaco no concedió más ocasiones. Dejó pasar el tiempo y con dos zarpazos de Falcao se citó con el París Saint Germain para intentar vengarse de la victoria del conjunto parisino de la temporada pasada.