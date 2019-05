Falcao evita la derrota del Mónaco

jueves 2 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

El Rennes, campeón de la Copa de Francia tras ganar al París Saint Germain

Figura. Un doblete del colombiano Radamel Falcao evitó la derrota en Rennes del Mónaco (2-2), que se distancia un punto de la zona de descenso del que todavía no se ha librado, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la temporada en la Ligue 1 de Francia. El conjunto que dirige el portugués Leonardo Jardim no gana desde el pasado 15 de marzo. Lleva cinco encuentros sin sumar los tres puntos y todavía no ha sellado una salvación que ha tenido en cuestión a lo largo del curso. El Rennes, campeón de la Copa de Francia tras ganar al París Saint Germain.