Éxito de público en el estreno de la película de Keylor Navas en Costa Rica

jueves 28 de diciembre de 2017 - 9:12 p.m.

Los productores aseguran que la película tiene el objetivo de ser una historia de inspiración y fe en Dios

Cientos de personas, en especial niños ataviados con la camiseta del Real Madrid, acudieron hoy a las salas de cine de Costa Rica para ver el estreno de la película del guardameta Keylor Navas.



El largometraje "Hombre de Fe" cuenta la historia de Keylor Navas desde que era un niño en el pueblo de San Andrés de Pérez Zeledón, una zona agrícola del sur de Costa Rica, hasta el ascenso en su carrera que lo llevó al Saprissa, a la selección de Costa Rica y finalmente a España con el Albacete, el Levante y el Real Madrid.



Los productores aseguran que la película tiene el objetivo de ser una historia de inspiración y fe en Dios y no de ensalzar excesivamente la figura de Navas.



La película, que tiene una duración de 97 minutos, fue rodada en escenarios de Costa Rica como playas y montañas, así como en España, incluido el estadio Santiago Bernabéu.



También aparece en unas escenas Keylor junto a sus compañeros del Real Madrid, el entrenador Zinedine Zidane y el presidente del club, Florentino Pérez.



El papel de Navas niño está interpretado por José David Coste, originario de Pérez Zeledón, misma zona del sur de Costa Rica donde nació el guardameta, mientras el colombiano Matt Márquez interpreta a Keylor adulto.



La banda sonora del filme combina rock, trova, música tropical y sonidos tradicionales de Costa Rica, y el tema principal es "Al Frente", escrito e interpretado por la reconocida cantante costarricense Debi Nova.



Keylor Navas es considerado el futbolista más exitoso en la historia de su país y ya suma diez títulos en cuatro temporadas con el Real Madrid, incluidos dos de Liga de Campeones, dos de Mundiales de Clubes y uno de Liga Española.



Una de las personas que compró su entrada para ver la película ha sido la costarricense Carolina Cascante, quien iba ataviada con una camisa con la imagen del portero levantando sus brazos.



"La película me encantó, es un tema muy bueno. Es una fe que nos movió como dice la película, puesto que él ha logrado tanto y muchas veces la gente no entiende cómo tan fácil llegó ahí al equipo", manifestó a Efe Cascante.



En las salas también se encontraban niños con las camisetas del Real Madrid y con el nombre de Navas al dorso.



"Soy muy fan de Keylor, es muy bueno y también me gusta mucho el fútbol", expresó a Efe César Rodríguez, de ocho años.