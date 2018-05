El excampeón 'Pelenchín' Caballero deja las rejas para comenzar de cero

Este miércoles cumplió su segundo día de labores sociales en su natal Colón, en el Caribe panameño.

"Es un comienzo de cero. No veo esto como tiempo perdido, más bien ha sido ganancia", declaró a Efe el excampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 2006 y 2011, y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en 2008.



"Vi muchas cosas del sistema por dentro que me ha dejado un aprendizaje en la vida", declaró el hombre que colgó los guantes con una estela de 37 triunfos, 24 por nocaut, y 6 derrotas.



Caballero fue detenido en 2016 con 5 kilogramos de cocaína escondidos en el maletero de su vehículo y otros 5 en una bolsa.



Desde entonces estuvo tras las rejas. "Cometí mi error, lo enfrenté y sigo pagando por ello", dijo al evaluar su experiencia.



"Esto no ha sido mi más fuerte pelea, ésta es la vida y es así. Fue una equivocación bastante amarga", expresó.



Se mostró inmune a las críticas a su comportamiento porque a su juicio, siempre habrá "haga uno el bien o el mal".



"No debo prestar atención a lo que se dice porque sé quien soy y de dónde vengo. No he sido una mala persona ni lo seré. Soy un ser humano que cometió un error y estoy arrepentido", matizó.



Evitó hablar de las razones que lo llevaron a portar la droga.



"No quisiera hablar de eso en estos momentos. Más adelante voy a contar toda la anécdota. Lo diré a su tiempo", aseguró.



Negó que sea ídolo, aunque sus palabras quedan en entredicho cuando sale a la calle y las personas lo buscan para obtener un autógrafo o una fotografía.



"No soy un ídolo, la gente me conoce, porque mi papá era famoso, yo no. Crecí por estos lugares, soy una persona normal, que cayó y estoy seguro de que me levantaré, tal como hice en el boxeo", dijo.



Sobre su trabajo en el departamento de Ornato y Aseo de Colón, dijo que le ha resultado una experiencia muy satisfactoria.



"Toda esta gente me conoce, sabe quien soy y que no soy una mala persona, solo uno que cometió un error. Desde que llegue me han tratado bien, todo ha sido alegría y apoyo de parte de ellos. No hay queja de mi gente de Colón", manifestó.



El excampeón pidió a los jóvenes tener cuidado para no repetir los errores que ha cometido.



"No se desesperen, aunque se les cierre una puerta, otras se abrirán y alguien le extenderá la mano. No caigan en desesperación que los lleve a cometer un delito, que luego los haga caer en prisión o terminar en el cementerio", expresó Caballero, quien el 21 de junio cumplirá 42 años.



Desde el 22 de mayo y hasta que el último día de su pena, 'Pelenchín' Caballero trabajará sin paga en el Municipio de Colón como ayudante general de las 8.00 horas al mediodía.