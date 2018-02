El eterno Cortez

domingo 11 de febrero de 2018 - 12:00 a.m.

Todavía tiene mucho oxígeno para seguir en la profesión

Con 56 años de edad, 37 de ellos como jinete Alcibiades Cortez todavía no piensa en el retiro. Es más, asegura tener todavía mucho oxígeno en su tanque de vida.

‘Todo es como uno se sienta, lo demás viene solo porque la experiencia me dice que es así', expresó el orgullo de Rana de Oro en Pedregal.

Cortez es un miembro prominente del club de los jinetes que han logrado más de 200 triunfos en un año calendario en el Hipódromo Presidente Remón, y no lo logró una sola vez; lo hizo en cuatro ocasiones: en 1983 (224 victorias) en 1984 (205 primeros lugares) en 1985 (265 ganadores) y en 1986 (232 éxitos).

Cortez tiene ya algunos meses de estar montando en Panamá.

‘Me encuentro aquí desde principios de diciembre, vine a ver a mi madre y a un sobrino que se graduó en la Academia Técnica de Formación de Jinetes Laffit Pincay Jr. , Adrián Cortez, hijo de mi hermano', contó.

Y como siempre se dice que los hijos pintan como sus padres, en el caso de Cortez no hay excepciones.

‘Tengo dos hijos, Annabel de 18 años que es la mejor corredora de Maryland de las tres millas la cual recorre en cinco minutos y fracción, el pequeño Alcibiades Jr., de 8 años será jinete ya desde pequeño se le nota el entusiasmo, me gustaría que fuera estudiante de la Academia de Jinetes de Panamá', apuntó.

Mantiene una rutina muy de acuerdo con su edad, la que le ha permitido mantener su vida útil como jinete.. Aunque lo mejor. siempre será la comida de mamá.

‘Todos los días me levanto a las cuatro de la mañana y mi mamá me hace el café con hojaldra y queso blanco, peso actualmente 107 libras y me encanta la sopa de pecho que hace mi viejita, acompañada de zapallo y yuca es mi comida favorita' señaló.

Por ahora piensa quedarse aquí un par de meses, eso debido al fuerte frío que se siente en el estado de Maryland, el lugar donde suele montar.

‘Todos los días mi hija me dice la temperatura, además estoy muy agradecido del apoyo y acogida que me han brindado los dueños, preparadores y mozos de corral, que me han permitido ganarme 8 carreras hasta el momento, para situarme dentro del cuadro estadístico de los diez mejores que lideran Lorenzo Lezcano y Ariosto Delgado', comentó.

Sobre su estilo peculiar de meter la cabeza entre sus piernas cuando monta, dice que tiene años de tener esa manera.

‘En esta profesión uno nunca deja de aprender, a pesar de tener años en la profesión, los caballos los monto según me den las indicaciones, los preparadores, también los mozos me dan alguna orientación, me encanta salir en punta, además corro la pista todos los días, realizando dos vueltas para estar al máximo de mis condiciones, no me puedo dejar de los jóvenes, llego desde las 5:30 de la mañana e inició la faena desde las 6:20 hasta cerca de las 10 de la mañana. El consejo que les puedo dar a los pibes nuevos es que se tracen metas y por difícil que sean las alcanzarán con constancia y mucha disciplina', resaltó.

Cortez aún tiene mucho que dar a la hípica y está seguro de poder seguir adelante, hasta cuando las fuerzas le acompañen