Se estrenaron ganando en mundial sub 20

viernes 24 de mayo de 2019 - 7:26 p.m.

Uruguay, Ucrania, Nueva Zelanda y Nigeria ganan en su estreno en mundial sub 20.

Uruguay y Nueva Zelanda se estrenaron en el grupo C con victorias solventes ante Noruega (3-1) y Honduras (0-5), mientras que Nigeria y Ucrania hicieron lo propio para ponerse al frente del grupo D tras derrotar a Catar (0-4) y Estados Unidos (2-1).



La Uruguay de Gustavo Ferreyra arrancó su camino en el grupo C con firmeza y perfilándose como una de las grandes candidatas a levantar el título.



Los charrúas supieron desenvolverse en casi cualquier faceta del juego, potenciando a sus mejores jugadores y optimizando sus oportunidades.



Primero, por la vía del juego directo, con un pase en largo de Ronald Araujo que Darwin Nuñez, de Peñarol, finalizó por encima del meta noruego.



El segundo tanto confirmó que los uruguayos también manejan el juego posicional, con una buena jugada que anotó Francisco Ginella.



Aunque Noruega recortó distancias con el tanto de Dahle Borchgrevink, el resultado nunca peligró para los uruguayos, que terminaron cerrando el choque con rápidas transiciones al espacio que dejaban los nórdicos, con el gol de Brian Rodríguez a pase de Nicolás Schiappacasse.



Por su parte, en el otro choque del Grupo C, los 'kiwis' vencieron con comodidad a los hondureños en un partido que tuvieron a favor desde los primeros minutos, con el gol en propia de Darwin Diego.



Después, el delantero neozelandés Ben Waine firmó un doblete, sirviéndose de buenas jugadas Elijah Just y Joe Bell frente a la pobre defensa sudamericana.



Después, el atacante de Wellington Phoenix, Sarpreet Singh, uno de los jugadores más imaginativos del cuadro dirigido por Des Buckingham aprovechó una nueva asistencia de Just antes de que Matthew Conroy rematara la mayor goleada de lo que va de competición.



El grupo D dejó un disputado encuentro entre Ucrania y Estados Unidos que el combinado de Petrakov se llevó gracias a su eficacia en ambas porterías, especialmente la defendida por Andriy Lunin.



Paxton Pomykal, Alex Mendez y Timothy Weah dejaron buenas sensaciones en un encuentro en el que el portero perteneciente al Real Madrid mostró su candidatura a convertirse en uno de los nombres propios del campeonato.



Serhii Buletsa puso en ventaja a los ucranianos aprovechando un balón en largo y Brandon Servania empató para el combinado estadounidense solo seis minutos después, con una buena triangulación que Weah presentó franca en la frontal del área.



Finalmente, los ucranianos mantuvieron su dominio en las áreas hasta que Denis Popov cabeceó un saque de esquina que sentenciaría el encuentro.



Además, Nigeria ganó con contundencia a la pobre selección catarí, que siempre tuvo problemas para ofrecer respuestas competitivas.



Los nigerianos golearon, con los tantos con Maxwell Effiom, Henry Offia, Ayotomiwa Dele-Bashiru y Aliu Salawudeen. Catar, que llegaba al torneo con ilusión motivada por el crecimiento de su fútbol, fue sometida por el ritmo y la velocidad de los africanos.