‘Estoy para sumar'

jueves 6 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

A Luis ‘Manotas' Mejía no le importa ser titular o suplente y disfrutará al máximo el Uruguay vs. Panamá de mañana.

Luis ‘Manotas' Mejía será noticia mañana cuando su Selección (Panamá) enfrente a Uruguay, el país que le abrió las puertas en el fútbol profesional. El portero de Nacional sería titular en el equipo de Julio Dely Valdés, gloria de los bolsos.

La emoción para ambos es más fuerte, pues se jugará en el histórico Centenario de Montevideo.

‘Feliz de volver a la Selección, de compartir con mis compañeros. Esperando con ansias compartir un lindo partido entre mi país (Panamá) y el país (Uruguay) que me abrió las puertas en mi crecimiento como portero. Es un partido que quiero disfrutar', dijo Mejía ayer a @elmarcadortv.

Sobre su posible titularidad con la Roja ante la Celeste y la competencia con su compañero José Calderón (Comunicaciones de Guatemala), el portero de 28 años y 2 veces mundialista Sub-20 fue bastante humilde.

‘Para titular no... Estoy para sumar... Si me toca bien y si no hay que apoyar al que le toque'.

De su gran momento con Nacional en el Torneo Uruguayo y la Copa Libertadores, donde le quitó la titularidad a Esteban Conde, explicó las claves del éxito.

‘Me costó mucho ganarme un puesto donde estoy. Lo logré con mucho sacrifico y trabajo. Siempre tuve una competencia sana (con Esteban Conde) y estoy aprovechando la confianza que se me está dando y disfruto de este gran momento en mi carrera'.

La Selección de Panamá se prepara para su último amistoso previo a Copa Oro 2019 y mañana sale a las 6:00 p.m. a enfrentar a la poderosa Uruguay.