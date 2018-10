Este sábado se definen los semifinalistas de FF507

jueves 4 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Este sábado se jugarán los cuartos de final del torneo femenino

TORNEO

Este fin de semana se jugarán los partidos de cuartos de final del torneo Fútbol Femenino 57, donde ocho equipos se disputarán una plaza en las semifinales.

Fueron siete largas fechas de ronda regular, donde cada equipo luchó partido tras partido por alcanzar un cupo en los cuartos de final que se jugarán este sábado 6 de octubre.

La última fecha, jugada el pasado sábado, contó con partidos muy importantes que definían la clasificación. A primera hora Sugar Ladies empató 2-2 contra Legend Girls, seguidamente Dracarys empató 3-3 frente a Balboa.

En el tercer partido P&G sorprendió el puntero de la tabla al vencerlo 3-2 y luego Tao venció 6-0 a Uniffem.

En los últimos dos partidos de la jornada, Birriosas FC sacó la victoria 16-0 frente a Veteras y finalmente Panteras 5-3 a Eveday.

Finalizada la última jornada, las clasificaciones se dividieron de la siguiente manera, en el grupo A: Tao, Birriosas FC, Sugar Ladies y Jets Club.

Por el grupo B, clasificaron: No Name, Eveday, Panteras y P&G.

Estos equipos están a la espera de la fecha para salir a la cancha y demostrar porqué merecen un cupo en la siguiente ronda.

Los partidos se realizarán de la siguiente manera. 6:00 p. m. (Birriosas FC vs Panteras), 7:00 p. m. (Tao vs P&G), 8:00 p. m. (Eveday vs Sugar Ladies), 9:00 p. m. (No Name vs Jets Club).

Este torneo, organizado por la ex jugadora de la selección de Panamá, Sumara Samuels, busca promover el fútbol femenino en el país, que con el pasar de los años a entrado en decadencia, siento estos torneos las únicas plataformas para exponer el talento femenino en Panamá.