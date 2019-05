El español Nadal gana su noveno título en Roma

lunes 20 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

He hecho muchas cosas positivas, el sábado (contra el griego Stefanos Tsitsipas) jugué muy bien y este domingo he jugado quizás aún mejor'

Campeón. El español Rafael Nadal, que conquistó ayer contra el serbio Novak Djokovic su novena corona en el Masters 1.000 de Roma, aseguró que se da una nota muy alta por el nivel mostrado y que dio un paso adelante muy importante.

‘La nota es muy alta, sobre todo cuando el torneo ha ido avanzado Y he estado cada vez mejor. He hecho muchas cosas positivas, el sábado (contra el griego Stefanos Tsitsipas) jugué muy bien y este domingo he jugado quizás aún mejor', dijo Nadal a EFE en el Foro Itálico.

Nadal triunfó en el Foro Itálico por novena vez, catorce años después de la primera, que se remontaba a un épico partido de más de cinco horas contra el argentino Guillermo Coria.