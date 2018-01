Español Farrés terminó "embarrado" y "meado"

domingo 14 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

Farrés, tercero en el último Dakar, lamentó que la moto haya perdido potencia en la altura de Bolivia y vaya tan rápido

RETO. El español Gerard Farrés (KTM) aseguró ayer que terminó la séptima etapa del Dakar, entre La Paz y Uyuni (Bolivia), "embarrado" y "meado" por la lluvia caída durante gran parte del día.

Farrés, tercero en el último Dakar, lamentó que la moto haya perdido potencia en la altura de Bolivia y vaya tan rápido como las etapas que se desarrollaron los día pasados en Perú.

"La moto corre muy poco y en las rectas me atrapan enseguida, me enoja mucho porque yo iba perfecto y me encontraba muy bien", dijo Farrés, que terminó la etapa duodécimo, a más de 20 minutos del español Joan Barreda (Honda), ganador de la etapa.

El catalán indicó que fue "durísimo empezar la etapa a 4.000 metros sobre el nivel del mar y con lluvia" y recalcó que "la especial ha sido muy dura porque la arena era muy pesada, el cansancio fuerte por la altura y era muy fácil caer y quedarse sin fuerzas".