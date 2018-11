Entre Los Santos y Veraguas

viernes 23 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

González no pierde la fe de regresar a la Gran Carpa

REFUERZO. El panameño Severino González, ha recibido ofertas para jugar la próxima temporada del Béisbol Nacional Mayor. Dos provincias están en la lucha por sus servicios: Veraguas y Los Santos.

‘Ayer (miércoles) tuve una reunión con la Junta Directiva de la Liga de Los Santos, me ofrecieron que jugara para allá, yo les dije que primero tengo que escuchar de Veraguas, como soy de allá, me gustaría jugar con ellos también. Las probabilidades están, me gustaría jugar para cualquiera de los dos', expresó en el programa ‘Deportes y Punto'.

El derecho podría jugar para el equipo que decida, ya que, ha estado inactivo desde el 2012 y esta abierto para escuchar a cualquiera provincia.

‘Ahora el béisbol no es jugar por amor a la camiseta, yo lo veo como un trabajo, tengo que ver quien me ofrece mejor para jugar', agregó.

‘Mi agente está trabajando en eso, para ver si volvemos a Estados Unidos y llegar a Grandes Ligas de nuevo', comentó.