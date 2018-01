¡En el olvido!

viernes 19 de enero de 2018 - 12:01 a.m.

El estadio de Penonomé pudiera ser la casa de Coclé para el próximo Torneo de Béisbol Mayor

ESTRUCTURA

El estadio de béisbol de Penonomé sigue huérfano del apoyo gubernamental y privado. Con el abandono en que se encuentra, el óxido lo ponchará y será su tercer out y enviado a retiro forzado.

Deteriorado

Una estructura que se levantó con grandes esfuerzos está olvidado, pese a que el béisbol es el deporte rey de los panameños aquí en esta región se desaprovecha la oportunidad para su mejor desarrollo.

Con inversión financiera parcial en distintos gobiernos, pero ‘sin ánimo de dueño' por parte de Pandeportes (que tiene su sede en este estadio) y menos de la Fedebeis actualmente.

Hoy, su historia castigada por la indiferencia, sobrevive con el calor de juegos de pequeñas ligas, encuentros de béisbol ocasional, se utiliza como dormitorio y depende de la ‘caridad pública', que ni mucho menos llega; como también existe una ausencia de liderazgo local más firme para promover ligas en todos los corregimientos del resto de la provincia.

Esta instalación está ubicada en el sector barrial de Miraflores, vía El Coco.

Ante el anuncio gubernamental de la próxima construcción de dos estadios de costos millonarios, para las categorías, mayor, juvenil y para las pequeñas ligas en el distrito de Aguadulce por unos 15 millones de dólares y la necesidad de sedes provisionales para las selecciones de Coclé, ciudadanos de Penonomé y otros distritos, se aferran a luchar por conseguir una partida para reparaciones y acondicionamiento en general.

Mantenimiento.

Rommel Quirós, vicegobernador encabezó una comisión técnica, que inspeccionó la estructura.

‘Hemos corroborado, efectivamente que es falta de mantenimiento'.

Barandas de hierro, losa, pintura, plomería de los baños y parte del sistema eléctrico hay que repararlo.

Por su parte Alan Carrizo, presidente de Pequeñas Ligas de Penonomé manifestó que el terreno en un 80% está en buenas condiciones, pero hay que mejorar el área de advertencia que se ha perdido.

‘En el ‘out field' se hacen lagunas de agua en invierno. Con voluntad y nuestro respaldo se puede arreglar y si se nivela es mucho mejor', dijo Carrizo.

Ese coliseo sería la casa de Coclé en el próximo torneo mayor, pero sus condiciones, ponen en peligro que sus fanáticos vea a la ‘Leña Roja'.

‘Si claro me encantaría poder dejar los juegos en la provincia, pero el estadio no está apto. Si no lo arreglan será en Santiago en el Omar Torrijos o en el Rod Carew', dijo el presidente de la liga provincial Frank Terracina.

El torneo arranca el próximo 9 de marzo.