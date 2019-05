El empresario Manuel Arias llevará las riendas del fútbol panameño hasta 2022

Arias, quien es ingeniero de profesión y directivo del Club Deportivo Universitario, derrotó por 17-2 a Carlos Martans, quien es directivo del Tauro F.C.



En estas elecciones participaron las once Ligas Provinciales que componen la Fepafut, así como ocho de los diez clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).



El nuevo presidente de la Fepafut señaló después de la proclamación del cargo que su trabajo estará dirigido al desarrollo del fútbol desde sus bases, pero su principal objetivo desde el día uno de su mandato es ayudar para que la selección mayor llegue al Mundial de Catar.



"Me siento muy contento, luego de estas elecciones envió un mensaje de unidad para el fútbol para empujar hacia adelante", indico el nuevo jerarca del fútbol panameño.



Arias, quien reemplaza en el cargo a Pedro Chaluja, adelantó que desde el lunes próximo se pondrá en marcha la transición del cargo, y espera que sea un proceso tranquilo, debido a que el equipo de trabajo de Fepafut es bastante organizado y profesional.



Sobre la LPF, Arias apuntó que hará una mesa de consenso para discutir sobre el giro que se le dará a la liga.



"No sabemos si serán más o menos equipos, todo eso saldrá de la mesa de trabajo que haremos, pero de que hay que cambiar y mejorar la liga, hay que hacerlo", manifestó.



El nuevo presidente de FEPAFUT estará acompañado en el Comité Ejecutivo por Fernando Arce y Pedro Adán Gordón, como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente; Daniel Espino, tesorero; Éric Calderón, como subtesorero, Oguel Suero, fiscal, y Carlos González, Julián Batista y Juan Carlos Barreiro, como vocales.



Arias llega al puesto de presidente de Fepafut con una experiencia en el mundo del fútbol de 24 años.



Fue precisamente para 1995 cuando entró a formar parte del club Chorrillo FC, club del cual fue presidente en tres ocasiones (1999-2002, 2010-2012 y 2015-2017), además de haber sido vocal de FEPAFUT en el 2005.