Emery: "Todavía no tenemos al Madrid en la mente"

viernes 2 de febrero de 2018 - 11:45 a.m.

París antes de su encuentro contra el Madrid, desean enfocarse primero en los 2 partidos de liga y la final de la Copa Francesa ante el Mónaco

El entrenador del París Saint-Germain, el español Unai Emery, aseguró que sus jugadores todavía no tienen en la mete el duelo contra el Real Madrid de octavos de final de la Liga de Campeones, el 14 de febrero, porque antes afrontan partidos importantes.



"Nos quedan todavía partidos importantes antes de afrontar al Madrid. Dos de liga y uno de Copa de Francia donde defendemos título. Los jugadores no piensan todavía en el Madrid, aunque es un partido importante para nosotros", aseguró el técnico, en rueda de prensa previa al choque liguero a domicilio ante el Lille.



Emery insistió en que la mejor forma de preparar el choque contra el Madrid, cuya ida se jugará en el Bernabeu el próximo 14 de febrero, pasa por jugar concentrados los próximos duelos, "ganarlos y llegar en las mejores condiciones".



En ese sentido afirmó que rotar "no siempre es una buena idea", ya que "depende del estado de forma de cada jugador".



"Tener un ritmo regular puede ser una buena preparación para afrontar un partido como el de Madrid. Vamos a intentar que el grupo llegue en las mejores condiciones y para eso hay que ser exigentes cada partido", indicó el entrenador, cuyo equipo lidera en once puntos la Liga respecto al Lyon y el Marsella.



El técnico se refirió también a las críticas que está recibiendo el brasileño Emery por retar a rivales con regates pero también con bromas en el campo.



"Le conozco, sé como juega, es especial. Juega así, nos hemos adaptado todos a él y él a nosotros. Es un espectáculo como juega. Es inteligente y sabe cómo jugar para ayudar al equipo a ganar", dijo.