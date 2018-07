Ella es Ximena Córdoba, la latina que enamoró a Shaquile O'Neal

martes 3 de julio de 2018 - 11:16 a.m.

El ex jufador de la NBA se declaró fans de la colombiana y que le encanta verla en tv. ¿Qué tal?

Muchas latinas se enamoran de famosos de Hollywood o de destacados deportistas que viven muy, pero muy lejos, no obstante poco ocurre a la inversa y no porque no sean atractivas, sino no están en el radar de ellos.

Uno de esos pocos casos es el de Shaquile O'Neal, quien visitó el programa de Univisión Despierta Amércia y manifestó que siempre quiso conocer a Ximena Córdoba, la ex presentadora del segmento del tiempo.

La colombiana le cumplió el sueño a la ex estrella de los Lakers, pues el jugador de la NBA admitió que trataba de no perderse el segmento con tal de ver a la rubia, aunque sea a través de la pantalla de su televisor.

El ex jugador de baloncesto atendió a una presentadora del show, en uno de sus eventos, para promocionar su más reciente película Uncle Drew y cuando le preguntaron con quién le gustaría actuar, se confesó fan de Ximena.

Al terminar la entrevista, la producción dejó pasar a Ximena para que 'Shaq', quien estaba en una escuela de Miami. hablara con Ximena.

Besos, abrazos, baile y la promesa de Shaq de hacer esa película que tanto anhela con ella fue lo que sucedió, antes de salieran tomados de la mano.

Ambos quedaron felices con el encuentro.