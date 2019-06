EE.UU. y Panamá llegan a cuartos y definirán al líder del Grupo D

Sin más lógica que la de intentar cumplir con un calendario planificado exclusivamente en ver la manera de sacar el máximo de ingresos económicos del torneo más importante de selecciones de la Concacaf, la calidad futbolística volvió a estar presente cuando las selecciones Estados Unidos y Trinidad y Tobago se enfrentaron en el FistEnergy Stadium después que antes lo habían hecho Panamá ante Guyana.



El resultado, dos nuevas goleadas, la de Estados Unidos por 6-0 y la de Panamá por 4-2, lo que les permitió a ambas selecciones pasar a los cuartos de final del Grupo D, mientras que las de Trinidad y Tobago junto con la de Guyana dijeron adiós a una competición en la que confirmaron que su nivel futbolístico es bajo y lo que es peor que no avanza.



De ahí que tampoco se pueda hacer un análisis profundo de si el fútbol de Estados Unidos con la dirección del nuevo entrenador Gregg Berhalter y su filosofía de confiar en los jugadores de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) también ha mejorado.



Por lo pronto ante Trinidad y Tobago de los seis goles que consiguió el equipo de las Barras y las Estrellas fueron marcados por tres jugadores que militan en la MLS, incluidos los dobletes del defensa de los Red Bulls de Nueva York, Aaron Long y del delantero del Crew de Columbus, Gyasi Zardes.



Mientras que el delantero hispano del C.D.United Paul Arriola y el centrocampista Christian Pulisic, que milita en el fútbol europeo, completaron la lista de los goleadores con un tanto cada uno.



Estados Unidos, que también goleó a Guayana (4-0) en el primer partido, tiene ahora seis puntos y 10 goles a favor y ninguno en contra, y que le permiten ser el líder provisional, dado que la diferencia de favorece ante Panamá, que también tiene seis puntos, pero seis goles a favor y dos en contra.



Lo que significa que en el duelo que va a disputar frente a Estados Unidos el próximo miércoles en Childrens Mercy Park, Kansas City), el único resultado que les vale al combinado canalero es la victoria si quieren acabar como líderes del grupo y en cuartos poderse cruzar con el segundo del Grupo C.



"Será el partido decisivo de la Fase de Grupos como nos imaginábamos", declaró el entrenador de Panamá, Julio Dely Valdés. "Además de servirnos en la lucha por el liderato también podremos medir mejor como nos encontramos a estas alturas de la competición".



Panamá, con goles de Abdiel Arroyo, su mejor jugador del partido, Eric Davis, Gabriel Torres y del defensa de Guyana, Terence Vancooten, que marcó en propia meta, fueron los responsables de los goles de la victoria.



Mientras que Neil Danns logró el doblete para Guyana, ambos conseguidos en sendos lanzamientos de penalti.



Al igual que Panamá, Estados Unidos también admitió que la verdadera competición del torneo comenzará cuando se llegue a los cuartos de final y cada partido sea decidan por eliminación directa.



"De ahí, la importancia del duelo con Panamá en el tercer partido de la fase de grupo, porque nos va a servir de gran referencia de cara al futuro", declaró Berhalter. "Pero lo que hemos hecho en los dos primeros partidos de la fase de grupo me ha dejado muy contento, porque tuvimos buena disposición ante el gol y marcamos bien atrás".



Berhalter dijo que el grupo se sentía muy unido y confiado de cara al duelo frente a Panamá, además de ser conscientes que son los actuales campeones defensores del torneo, que les obliga a hacer su mejor fútbol.