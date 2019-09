Ecuador propone a Colombia y Perú organizar Mundial de fútbol 2030

sábado 7 de septiembre de 2019 - 6:45 p.m.

El gobernante ecuatoriano no proporcionó más detalles sobre la propuesta a sus colegas de Colombia y Perú.

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, reveló este sábado que ha propuesto a sus colegas de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Martín Vizcarra, organizar en conjunto el Mundial de Fútbol 2030.



"Ayer propuse a los presidentes @IvanDuque y @MartinVizcarraC que organicemos el Mundial de Fútbol Ecuador, Colombia y Perú 2030, año en el que Sudamérica está favorecida para ser sede", escribió Moreno en su perfil de la red social Twitter.



En esa red añadió: "¡Todo nuestro apoyo a la @FEFecuador y a su presidente @franciscoegas para lograrlo!".



No obstante, el gobernante ecuatoriano no proporcionó más detalles sobre la propuesta a sus colegas de Colombia y Perú, y tampoco informó sobre la reacción de estos ante la posibilidad de compartir la realización del torneo mundial.



El gobernante acompañó su mensaje de Twitter con una gráfica en la que aparecen las banderas de los tres países andinos, así como la de un balón de fútbol y el trofeo de la copa del Mundo.



Lenín Moreno se reunió ayer con Duque y Vizcarra en una cumbre en Colombia para delinear mecanismos para proteger la Amazonía.



En la cita, los países amazónicos se comprometieron a dejar las palabras y pasar a la acción en defensa del gran pulmón verde del planeta en la cumbre en la que la sombra del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, sobrevoló con su reclamo intempestivo de no ceder soberanía sobre la selva.



En la ciudad colombiana de Leticia, capital del departamento del Amazonas, también estuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, mientras que Bolsonaro, que no acudió por motivos de salud, intervino a través de una breve videoconferencia.



En su perfil de Twitter, Moreno señaló hoy que "hay que cambiar el concepto de evolución o desarrollo. Lo hemos equivocado. Lo hemos vuelto egoísta, depredador, consumista".



"Consideramos la selva como nuestra casa grande, donde respetamos a todos y a todo porque nos sabemos diversos y complementarios", anotó el gobernante.



Recordó que la Constitución de Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza "que pueden ser reclamados por cualquier persona, exigiendo su cumplimiento. Son los que permiten la pervivencia de la inigualable exuberancia de la Amazonía", anotó el gobernante.