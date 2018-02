Dustin Lance Black y Tom Daley anuncian que están "embarazados"

miércoles 14 de febrero de 2018 - 1:29 p.m.

Con una foto de una ecografía y un "Feliz día de San Valentín", sorprendía el deportista a sus seguidores

Dustin Lance Black y Tom Daley están a punto de convertirse en padres.

En publicaciones conjuntas hechas en Instagram este miércoles en la mañana, el cineasta de Milk y el deportista británico anunciaron que están esperando a su primer hijo juntos.

"Un feliz #DíaDeSanValentín de nosotros para ustedes", le dijo Black a sus seguidores. En su escrito, Daley señaló, "¡FELIZ DÍA DE SAN VALENTÍN!"

Las fotos mostraron a Black y a Daley sosteniendo un ecosonograma.

La pareja no ha compartido detalles adicionales, incluyendo la fecha de nacimiento de su bebé.

Black y Daley se casaron en Devon, Inglaterra, en mayo de 2017, cuatro años después de empezar a salir. Empezar una familia siempre fue parte de su plan. "Me gustaría tener hijos", le dijo Daley a BuzzFeed en 2013. "Crecí con dos hermanos, así que me gustaría tener al menos tres". El año pasado, en una entrevista con The Belfast Telegraph, Daley habló sobre sus planes de convertirse en padres. "Lance y yo definitivamente queremos una familia en el futuro. ¿Quién sabe cuándo? Los dos somos afortunados de tener familias que nos apoyan", dijo el medallista. "Queremos compartir eso con nuestros propios hijos".

Daley hizo comentarios similares unos meses antes en una entrevista conThe Sun. "Siempre he sido una persona familiar, así que siempre he querido hijos y sé que Lance también", le dijo al periódico inglés. "No sé cuántos [queremos tener], un ejército de niños, todo un equipo de clavados".