DOS AÑOS MÁS

domingo 9 de septiembre de 2018 - 12:01 a.m.

El delantero panameño Luis Tejada dijo que el retiro está cerca, aunque su familia aún lo quiere ver jugar

DECISIÓN

El delantero del Sports Boys del fútbol peruano, el panameño Luis ‘Matador' Tejada, señaló que espera jugar dos años más al fútbol, aunque en Perú y su familia no quieren que se retire.

‘La verdad ... en Perú no quieren que me retire, mis piernas me dan y mi familia me dice que siga, mis hijos no quieren que me retire y sigo haciendo goles, que es lo más importante. No creo que juegue hasta los cuarenta años, creo que dos añitos más y ya', indicó.

El delantero, que debutó con la selección de Panamá en el 2001, en estos momentos tiene 36 años.

Sobre el nuevo proceso de la selección panameña, Tejada indicó que no hay que presionar a ese relevo, ‘hay que guiarlos, paso a paso, hay un buen relevo, hay que trabajarlo y que se las crean que ellos pueden'.

El ‘Matador', recordado por su chilena contra México en el 2005, apuntó que Panamá con este grupo de jugadores tiene para repetir su estancia en el próximo Mundial.

Sobre cómo es ver la selección desde la casa o desde las graderías, el jugador sonrío y señaló: ‘yo voy a apoyar al máximo'.

‘Ojalá la gente haga lo mismo, he notado que la gente pide mucho a los muchachos. Y que los ayuden porque es un camino que no es nada fácil, vendrán tropiezos y es donde la gente tiene que apoyarlos'.

‘Hay que creérsela, solo eso. Panamá tiene buen material, solo falta el apoyo y vamos para Catar', expresó.

El máximo goleador de la selección de Panamá, con 43 tantos, le dio el espaldarazo a la vuelta de Julio César Dely Valdés al banquillo de la selección panameña.

‘Buen técnico. Julio es un entrenador que conoce a los muchachos, él con el hermano (Jorge Luis Dely Valdés) encaminaron bien a Panamá, estuvieron cerca de ir a un Mundial, de repente la federación le puede dar su segunda oportunidad', comentó.

No descartó la posibilidad de jugar en Panamá, pero precisó que ‘ahora mismo tengo contrato en Perú y se me hace muy difícil', expresó.

Sobre sus planes luego de dejar las canchas, Tejada dejó claro que se dedicaría a su Fundación y a ayudar a los niños de los barrios panameños.

‘Quiero dedicarme a mi fundación de lleno. Quiero meterme en los barrios a sacar a los niños de allá, a enseñarle todo lo que aprendí cuando venía creciendo. Entre mi persona (Adolfo) Machacho y (Alberto) Quintero queremos meterle de lleno a la fundación', concluyó.